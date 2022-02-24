مستوطنون يستولون على منزل في سلوان

استولى مستوطنون، اليوم الخميس، على منزل في منطقة راس العامود ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر مقدسية أنه تم تسريب عقار جديد لصالح الجمعيات الاستيطانية، مشيرة إلى أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت مبنى سكني في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بحراسة قوات الاحتلال

وِنبهت إلى أن هذا العقار تم تسريبه من قبل إحدى العائلات قبل فترة، لكنها لم تكن قد أخلت المنزل بعد.

وكانت قد استولت جمعيات استيطانية في يوليو الماضي، على شقة سكنية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب مصادر مقدسية فإن قضايا تسريب جرت خلال السنوات الماضية من خلال بيع العقار لسمسار أو نقل الملكية لعدة جهات وصولا إلى الجمعيات الاستيطانية.

وكان أهالي سلوان قد أطلقوا سابقا وثيقة شرف تعاهدوا فيها على مقاطعة من سربوا وباعوا بيوتهم وأراضيهم للاحتلال.

وجاء في الوثيقة: "نعاهدكم أن ننبذ ونقاطع بدءًا من ترك السلام أولًا وعدم البيع والشراء والإيجار له، ورفض الخطبة والزواج واعتزال المجالسة والمصاحبة والصداقة".

وأضافت الوثيقة: "لكل خائن باع بيته وأرضه لأعداء الملة عدم الغسل والتكفين والسير بالجنائز وعدم الدفن في مقابر المسلمين".

المصدر / فلسطين أون لاين