المالية بغزة تُعلن موعد صرف طلبات مصاريف الجنازة الخاصة بالموظفين

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن موعد صرف طلبات مصاريف الجنازة التي تَقدّم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، خلال شهري 4-5 لعام 2021، والتي تمّ اعتمادها من اللجنة المختصّة وفقًا للمعايير المعمول بها.

وذكرت الوزارة في تصريحٍ صحفيّ، أنّ عدد المستفيدين من عملية الصرف 126مستفيدًا، بينما تبلغ قيمة الصرف مبلغ إجمالي قدره 98,328 شيكلًا.

وقالت الوزارة: "سيتمّ صرف طلبات مصاريف الجنازة يوم الأحد، الموافق 27 فبراير عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وذلك وفق الإجراءات المُتّبعة للوقايةِ من فيروس "كورونا" .

وأشارت الوزارة، إلى أنّه سيتمّ العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المُتبقّية وصرفها وفقَ الإمكانيات المالية المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين