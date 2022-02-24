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نشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس

24 فبراير 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

معبر كرم أبو سالم التجاري

  • التعامل مع (484) شاحنة
  • استيراد عدد 396 شاحنة
  • تصدير عدد 52 شاحنة

معبر رفح التجاري:

  • لم يعمل يوم أمس

كميّات البترول الواردة:

  • استيراد شاحنتي سولار
  • استيراد 4 شاحنات غاز طهيٍ
  • إدخال 18 شاحنة سولارٍ لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

  • متابعة مغادرة 489 مُسافرًا.
  • إتمام إجراءات جمركية لـ422 مسافرًا  وصلوا من الجانب المصري.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#معابر قطاع غزة #المالية بغزة #دوائر الجمارك

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