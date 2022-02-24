المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
معبر كرم أبو سالم التجاري
- التعامل مع (484) شاحنة
- استيراد عدد 396 شاحنة
- تصدير عدد 52 شاحنة
معبر رفح التجاري:
- لم يعمل يوم أمس
كميّات البترول الواردة:
- استيراد شاحنتي سولار
- استيراد 4 شاحنات غاز طهيٍ
- إدخال 18 شاحنة سولارٍ لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
- متابعة مغادرة 489 مُسافرًا.
- إتمام إجراءات جمركية لـ422 مسافرًا وصلوا من الجانب المصري.
المصدر / فلسطين أون لاين