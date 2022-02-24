فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد انتصارهما في معركة الأمعاء الخاوية.. الأسيران أبو هواش والقواسمي حُرّان

أسواق المال العالمية تشهد انهيار الأسهم والسلع تقفز لمستويات قياسية

مستوطنون يستولون على منزل في سلوان

المالية بغزة تُعلن موعد صرف طلبات مصاريف الجنازة الخاصة بالموظفين

المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس

انطلاق فعاليات أسبوع القدس العالمي

11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وقطاع غزة

المجنون الذي رمى الحجر

الصداقة يختتم مشاركته في البطولة العربية لكرة الطائرة

الزوايدة على القمة بانتفاضة البداية والنهاية

إعلان تيك توك داخلي

المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس

24 فبراير 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

معبر كرم أبو سالم التجاري

  • التعامل مع (484) شاحنة
  • استيراد عدد 396 شاحنة
  • تصدير عدد 52 شاحنة

معبر رفح التجاري:

  • لم يعمل يوم أمس

كميّات البترول الواردة:

  • استيراد شاحنتي سولار
  • استيراد 4 شاحنات غاز طهيٍ
  • إدخال 18 شاحنة سولارٍ لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

  • متابعة مغادرة 489 مُسافرًا.
  • إتمام إجراءات جمركية لـ422 مسافرًا  وصلوا من الجانب المصري.
المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#معابر قطاع غزة #المالية بغزة #دوائر الجمارك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة