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11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وقطاع غزة

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مع 5147 حالة تعاف

11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وقطاع غزة

24 فبراير 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 وفاة و1772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و5147 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وأخرى في رام الله والبيرة، وحالتان في طولكرم، وحالة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 42، قلقيلية 22، سلفيت 12، جنين 43، نابلس 57، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 74، ضواحي القدس 8، الخليل 35، طوباس 5، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 659، مدينة القدس 790".

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 61، قلقيلية 30، سلفيت 13، جنين 71، نابلس 62، بيت لحم 43، رام الله والبيرة 120، ضواحي القدس 16، الخليل 180، طوباس 16، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 3400، مدينة القدس 1100".

ونبهت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وقطاع غزة، بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.  

وأكدت وجود 104 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237، بينهم 36 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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