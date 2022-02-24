الصداقة يختتم مشاركته في البطولة العربية لكرة الطائرة

تونس/ مؤمن الكحلوت:

يختتم فريق نادي الصداقة اليوم مشاركته في البطولة العربية لكرة الطائرة بنسختها الأربعين، التي تستضيفها تونس بمشاركة ١٦ فريقا عربياً.

مشوار السفر طويل وارهاق بعد الوصول

وصل الفريق إلى العاصمة تونس قبل انطلاق البطولة بـ٤٨ ساعة فقط، بسبب تأخر استلام تأشيرات الدخول، فيما استغرقت رحلة سفر الفريق من معبر رفح إلى القاهرة إلى تونس قرابة ثلاثة أسام تعرض خلالها الفريق للإرهاق لا سيما الطريق البري من رفح إلى القاهرة.

وفور وصول الفريق إلى مقر الإقامة خلد جميع اللاعبين للراحة، ومن ثم لم يكن لدى الفريق سوى 24 ساعة فقط عن موعد أول مباراة، فلم يخض سوى حصة تدريبية واحدة لمدة ساعة واحدة فقط، قبل الانتقال لخوض المباريات الرسمية، في حين باقي الفرق تمكنت من إجراء تدريبات ومباريات تجريبية.

تقديم مستوى وأداء لافت

وقدم فريق الصداقة أداء راقي ومتطور خلال مشواره في البطولة، رغم خسارته جميع اللقاءات في دور المجموعات، حيث واجه صعوبة بالغة في مواجهة أقوى الفرق العربية، التي وقعت في مجموعته الثانية، وتمكن من مجاراتها وكان فارق النقاط بينهما قليل .

واصطدم الصداقة في مباراته الافتتاحية بفريق الكويت الكويتي الذي يضم في صفوفه لاعبين من كوبا وإيران وجهاز من الأرجنتين، وفاز بثلاثة أشواط نظيفة (٢٥-١٧)، (٢٥-١٩)، (٢٥-١٨).

وفي المباراة الثانية واجه فريق الكامل والوافي العماني، وانتهت أيضا لصالح الأخير بنفس النتيجة، وجاءت الأشواط على النحو التالي:(٢٥-١٧)، (٢٥-٢٢)، (٢٥-١٩).

وفي المباراة الثالثة، كان نديا قويا لفريق الريان القطري، الذي يضم أكثر من خمسة محترفين من أوروبا وأمريكا وأفريقيا، وكان قريبا من حسم الشوط الثاني، لكن الخبرة وفارق الإمكانيات كانت لصالح الفريق القطري، وأنهى اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة، (٢٥-١٦)، (٢٥-١٥)، (٢٥-٢٢).

وفي المباراة الرابعة أمام أهلي طرابلس الليبي، تمكن من الفوز في الشوط الثالث، وكان بإمكانه الفوز في اللقاء لكن اللاعبين المحترفين في الفريق المنافس كانت لهم كلمة الحسم، وفاز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بنتيجة (٢٥-١٩)، (٢٥-٢١)، (25-22)، (٢٥-٢٢).

يواجه سنجل بطل الضفة الغربية اليوم

ويلتقى الصداقة بطل غزة اليوم مع فريق سنجل بطل الضفة الغربية، على أرض تونس، لتحديد المراكز بعد خروجهما من دور المجموعات من المسابقة.

ويخوض الفريقان آخر مباراة لهما غداً، قبل الصعود للطائرة يوم الأحد القادم، في طريق العودة إلى فلسطين.

إشادة واسعة من المتابعين

وأشاد عدد كبير من المتابعين والمحللين والمدربين والحكام ومعلقي المباريات، بمستوى فريق الصداقة المتطور، والذي اختلف كثيرا عن آخر مشاركة للفريق، وبدا واضحا من خلال مجاراته لأقوى الفرق، حيث أن جميع الفرق عززت صفوفها بلاعبين محترفين وأجهزة فنية من خارج بلادها، بما فيها فريق سنجل، الذي يمتلك لاعبين من تونس ومدرب تونسي، بالإضافة لامتلاكها تقنيات ومحللين أداء.

ولفت اللاعبان عبدالله العرقان وسامي أبو مهادي وكلاهما لا يزيد عمرهما عن ١٩ عاماً، الأنظار خلال البطولة، وكان لهما دور بارز في ظهور الفريق بمستوى كبير، مما ينبأ بمستقبل قوى لكرة الطائرة الفلسطينية.