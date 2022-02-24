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ضمن عملية عسكرية أطلقتها موسكو فجر الخميس

مقتل 3 من عناصر حرس الحدود الأوكراني في هجمات روسية

24 فبراير 2022 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وقال حرس الحدود الأوكراني، عبر حسابه على فيسبوك: إن "وحدات حرس الحدود تقاتل العدو في مناطق كوباني وإيفانوفو بمقاطعة خيرسون"، مضيفاً: "حاليا هناك 3 قتلى وعدد من الجرحى بين عناصر حرس الحدود الذين يقاتلون المحتل".

وقبل ساعات، أعلن حرس الحدود أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار في مواجهة هجوم مدفعي تتعرض له على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسا.

وأثارت العملية العسكرية الروسية، التي تصفها كييف بأنها "غزو واسع"، غضبا دوليا، وفرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وهذه الأزمة احتدمت إثر إعلان بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو.

وترفض موسكو مساعي "الناتو" للتوسع قرب الحدود الروسية، عبر اعتزامه ضم أوكرانيا إلى الحلف، معتبرةً أن ذلك يهدد أمنها القومي.

المصدر / الأناضول
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#هجمات روسية #حرس الحدود الأوكراني

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