شبير: أخطأنا وعلينا تقبل النتيجة

غزة/ وائل الحلبي:

دعا حمادة شبير مدرب فريق خدمات الشاطئ الجماهير وكوادر النادي لتعزيز دعمهم ومساندتهم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة التي وصفها بالمرحلة العصيبة، من أجل تجاوزها والخروج من مراكز الخطر في ترتيب دوري "ooredoo" للدرجة الممتازة.

وقال شبير في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"يا أحباب نحن أخطأنا ويجب أن نتقبل النتيجة"، وذلك في اشارة لقرار اتحاد الكرة بتخسير البحرية إدارياً أمام الصداقة.

وأضاف شبير :"أناشد الجميع بضرورة الوقوف والالتفاف حول لاعبينا وجهازنا الفني وإدارة النادي وترك المناكفات على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال المنصات الاجتماعية لمؤازرة اللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم".

وأشار شبير إلى أن الفريق يحتاج في الفترة الحالية لتكاتف الجميع حول الفريق من أجل الخروج من الأزمة التي يمر بها، وتعزيز ثقة اللاعبين بقدراتهم على اجتياز هذه المرحلة الصعبة ووضع الفريق في المكان المناسب".

وكان شبير تولى مهمة تدريب الفريق عقب خسارته أمام اتحاد بيت حانون بثلاثية نظيفة، لينجح في قيادته لتحقيق أول فوز له في الموسم الحالي على خدمات رفح، ليتعادل بعدها أمام شباب رفح والهلال، قبل أن يعود الفريق لمربع الهزائم بخسارة إدارية أمام الصداقة.