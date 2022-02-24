فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 3 من عناصر حرس الحدود الأوكراني في هجمات روسية

بيان بينيت ولعبة السيرك

شبير: أخطأنا وعلينا تقبل النتيجة

"المركزي الروسي" يتدخل لحماية "البورصة" و"الروبل"

ابنة الشهيد الفلسطيني - الأمريكي أسعد:"يجب على الولايات المتحدة التحقيق بوفاة والدي"

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

دعوات لإحياء "الفجر العظيم" غدًا الجمعة بكافة مساجد فلسطين

محامي: الأسير العارضة يمرّ بظروف اعتقالٍ غير إنسانية

غزة: 6 وفيات و659 إصابة جديدة بـ"كورونا"

هيئة: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير وبحاجة لمستشفى مدني

إعلان تيك توك داخلي

بعد تراجع سوق الأسهم والروبل بسبب الحرب

"المركزي الروسي" يتدخل لحماية "البورصة" و"الروبل"

24 فبراير 2022 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قرر البنك المركزي الروسي، الخميس، التدخل في الأسواق المالية المحلية، لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو 29 بالمئة لأدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020، وهبوط الروبل الروسي 6 بالمئة إلى 89.5 روبلا مقابل الدولار.

نتج ذلك، بعد بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا اليوم، مع تهديدات أوروبية وأمريكية لروسيا.

وقال المركزي الروسي، في بيان: "من أجل استقرار الوضع في السوق المالية، قرر البنك المركزي البدء في التدخلات في سوق العملات الأجنبية، وإجراء عمليات اليوم لتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي (الروسي)".

وجاء قرار المركزي الروسي، في ظل تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية بسبب تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

المصدر / الأناضول
إعلان فيسبوك داخلي
#المركزي الروسي #حماية البورصة #الروبل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر