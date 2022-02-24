فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

(إسرائيل) وتزوير القانون بعد تزوير التاريخ والتوراة

مقتل 3 من عناصر حرس الحدود الأوكراني في هجمات روسية

بيان بينيت ولعبة السيرك

شبير: أخطأنا وعلينا تقبل النتيجة

"المركزي الروسي" يتدخل لحماية "البورصة" و"الروبل"

ابنة الشهيد الفلسطيني - الأمريكي أسعد:"يجب على الولايات المتحدة التحقيق بوفاة والدي"

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

دعوات لإحياء "الفجر العظيم" غدًا الجمعة بكافة مساجد فلسطين

محامي: الأسير العارضة يمرّ بظروف اعتقالٍ غير إنسانية

غزة: 6 وفيات و659 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إعلان تيك توك داخلي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

24 فبراير 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حمايةٍ مُشددةٍ من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب "المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، بينهم طلاب (معاهد توراتية)، استمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.

كما اقتحم ضباط وشخصيات احتلالية المصلى القبلي ونفذوا جولة استفزازية فيه.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين #تهويد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر