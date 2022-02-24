عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حمايةٍ مُشددةٍ من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب "المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، بينهم طلاب (معاهد توراتية)، استمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.

كما اقتحم ضباط وشخصيات احتلالية المصلى القبلي ونفذوا جولة استفزازية فيه.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين