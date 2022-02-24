دعوات لإحياء "الفجر العظيم" غدًا الجمعة بكافة مساجد فلسطين

أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لإحياء صلاة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة في كافة مساجد فلسطين، تحت عنوان "فجر الشهداء"، أبرزها في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، وفي نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم وقطاع غزة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م شد رحال الفلسطينيين إلى باحات الأقصى، ضمن حملات تنطلق تحت "نداء الفجر العظيم".

وتأتي دعوات الحشد للفجر العظيم في ظل ما يتعرض له المسجدين الأقصى والإبراهيمي من عمليات اقتحام وتهويد، وتصدي أهالي حي الشيخ جراح للاعتداءات ومساعي التهجير.

ووجدت الحملة التي انتقلت من مدينة الخليل للمسجد الأقصى فجر يوم 10/1/2020، إقبالاً كبيراً من المواطنين في مساجد الضفة والقدس كافة، كما أنها انتقلت إلى دول إسلامية تضامناً مع القضية الفلسطينية.

هذا واقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما اقتحم عناصر للاحتلال المصلى القبلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين وطلاب معاهد يهودية اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وفي المنطقة الشرقية منه، كما واقتحم ضباط وعناصر للاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية (71) اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر الماضي. وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى (2365) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (6) مواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين