محامي: الأسير العارضة يمرّ بظروف اعتقالٍ غير إنسانية

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة: إنّ "الأسير محمود العارضة محتجزٌ في زنزانة عزلٍ انفرادية وكلّ شيءٍ ممنوع عنه، حتى قُصاصة الورق وقلم الرّصاص والكتب والراديو وكافة الأجهزة الكهربائية"، في إشارة إلى الظروف غير الإنسانية التي يعيشُها الأسير العارضة داخل السجن.

وأضاف المحامي عجوة، وفق بيان للهيئة اليوم الخميس: " كما تحرمه إدارة السجون من الزيارات وإدخال الملابس، ولديه فرشة وغطاء رديئين لم يتم تنظيفهما منذ زمنٍ طويلٍ وفي مساحة ضيقة جدًا ومُتّسخة للغاية".

وذكر أنّ زنزانة العارضة تتعرض إلى "علمليات تفتيش على مدار الساعة، ولا يُسمح له بالخروج للفورة إلا لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم".

وأشارت الهيئة إلى أنّ الأسير محمود العارضة يقبع الآن في سجن عسقلان بعدما تمّ نقله من سجن "أيالون" بتاريخ 14/2/2022.

ومن الجدير ذكره أنّ محمود العارضة أحد الأسرى الستّة الذين تمكّنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين