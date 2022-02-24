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غزة: 6 وفيات و659 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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مع تعافي 3400 حالة

غزة: 6 وفيات و659 إصابة جديدة بـ"كورونا"

24 فبراير 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزّة، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزّة.

وأشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنّها أجرت 2220 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 659 إصابة جديدة بالفيروس.

وبينت أنها سجلت 3400 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أنّ إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 244486 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 19678 حالة، وإجمالي المتعافين 222908 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1900 وفاة.

وأفادت بأنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 160 حالات، من بينها 86 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزّة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 644099 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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