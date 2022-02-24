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إصابات باعتداء الاحتلال على مدرسة جنوب نابلس

24 فبراير 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب طالبان ومعلم، اليوم الخميس، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدرسة اللبن– الساوية الثانوية المختلطة، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد مدير المدرسة ياسر غازي، بأن قوات الاحتلال اعتدت بأعقاب البنادق على طالبين ومعلم وحاولت خنق أحدهم، أثناء توجههم للمدرسة، كما هاجمت المدرسة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمعلمين بالاختناق.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، أن الاحتلال والمستوطنين يمارسون اعتداءاتهم على الطلبة والمعلمين لليوم الرابع على التوالي، ويحاولون منع استمرار المسيرة التعليمية وإعاقة وصولهم للمدرسة.

بدوره، أكد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس، أن عشرات المستوطنين تجمعوا على مدخل البلدة صباحا بحراسة من جيش وشرطة الاحتلال، ومارسوا الاستفزاز والعربدة، ما أدى لعرقلة وصول الطلبة لمدارسهم لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف في تصريح لـ(وفا) أن أهالي البلدة تصدوا لتلك الاستفزازات، وتمكنوا من إيصال الطلبة للمدارس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنود الاحتلال #اعتداءات الاحتلال #مدرسة اللبن

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