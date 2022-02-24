الاحتلال يهدم مبنى سكنيا ومنشأة تجارية شرق القدس

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبنى سكنيا ومنشأة تجارية في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعان في البلدة وهدمت منزلا مكونا من شقتين يعود للمقدسي رائد حجاج فهيدات.

وذكرت أن قوات الاحتلال هدمت غرفة تابعة لبركس تجاري هُدم بداية شهر شباط/ فبراير الجاري.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيهم إياها بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، في مقابل بناء مئات آلاف الوحدات السكنية والاستيطانية، في حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم ومصادرة.

المصدر / فلسطين أون لاين