الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدداً من المواطنين، في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الخميس، شاباً من قرية عنزة جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حازم مراد براهمة بعد اقتحام القرية ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، طفلا وشابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت: يزن جبر الحسنات (١٦عاماً)، ومحمود صلاح هماش (١٨عاماً)، ومحمد ياسر جواريش (٢٤عاماً)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد الوحش، عقب دهم وتفتيش منزل ذويه.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمينة: "إنّ قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي التفاح غرب نابلس، واعتقلت المواطن سامح الأشقر.

كما داهمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت المواطن حاتم اسماعيل حمايل من منزله، بعد أن فتشته.

وبينت المصادر ذاتها:"أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مصطفى محمد سعيد حجة من قرية برقة شمال نابلس.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين