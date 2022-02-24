غزة/ جمال غيث:

أعلن رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور أن تكلفة رحلة العمرة للموسم الحالي 1270 دينارا أردنيا.

وقال أبو مذكور لصحيفة "فلسطين" إنهم توافقوا مع الجانبين المصري والسعودي على تسيير رحلات العمرة للمواطنين في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من مارس/ آذار المقبل وحتى منتصف شهر رمضان المبارك، بواقع فوج أسبوعيًّا.

وأفاد أبو مذكور بأن برنامج الرحلة 15 يوما بواقع 14 ليلة، تبدأ بالسفر عبر معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ثم الإقلاع منه والهبوط في مطار المدينة المنورة، ثم "الحجر المؤسسي" لمدة 5 أيام بواقع 4 ليالٍ مع عمل فحص (PCR) في المدينة المنورة مرتين وقت الوصول وقبل المغادرة من "الحجر المؤسسي" وهو شامل الإقامة والإعاشة، ثم الذهاب إلى مكة المكرمة مرورا بآبار علي للإحرام.

وأضاف أن الإقامة ستكون في مكة المكرمة 9 أيام لأداء مناسك العمرة، والإقامة في غرف رباعية مع تقديم وجبتي طعام يوميا، وعمل مزارات في مكة، وبعد انتهاء فترة المكوث فيها سيتم الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة ليلتين، لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة والحرم النبوي وزيارة مزارات في المدينة ثم التوجه إلى مطارها والعودة إلى القطاع.

وبين أن ذلك سيتم بحسب تعليمات المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملا من معبر رفح حتى العودة إلى المعبر، دون رسوم المعبر الفلسطيني، وأن التكلفة لأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هي (1270 دينارا أردنيا).