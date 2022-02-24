استشهاد 3 جنود سوريين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فجر يوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة جنود سوريين، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي استهدف العاصمة دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري، قوله: "إنّه في حوالي الساعة 1:10 من فجر يوم الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا، مُستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري: "إنَّ وسائط الدفاع الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتاً إلى أنَّ العدوان أدى لاستشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر / وكالات