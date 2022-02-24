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استشهاد 3 جنود سوريين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على دمشق

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استشهاد 3 جنود سوريين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على دمشق

24 فبراير 2022 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فجر يوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة جنود سوريين، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي استهدف العاصمة دمشق.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري، قوله: "إنّه في حوالي الساعة 1:10 من فجر يوم الخميس، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا، مُستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري: "إنَّ وسائط الدفاع الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتاً إلى أنَّ العدوان أدى لاستشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر / وكالات
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#دمشق #قصف إسرائيلي #جنود سوريين

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