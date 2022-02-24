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يؤكد: سنرد في حال أي تدخل أجنبي

بوتين يعلن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا

24 فبراير 2022 . الساعة 05:42 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة روسية عن بوتين القول إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

الرئيس الروسي أضاف: "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ "وضع السلاح"، ومشدداً بالقول بوتين إن توسع حلف الأطلسي أكثر واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".

وحذر من أن "سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء"، مشدداً بالقول: "أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها".

وأضاف بالقول: "تحركاتنا دفاع عن النفس ضد تهديدات أكبر من المشاكل التي نعيشها حاليا".

المصدر / وكالات
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#بوتين #أوكرانيا

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