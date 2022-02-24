وفد من حماس يزور عائلة شراب ويشيد بدورها في دعم السلم الأهلي

زار وفد من قيادة حركة حماس، في محافظة خان يونس، اليوم الأربعاء، عائلة شراب لإنهاء حالة الجدل التي رافقت قيام بلدية خان يونس بعملية تنظيم مركز المدينة.

وأكّد وفد الحركة، وقوف حماس مع جماهير الشعب الفلسطيني في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمل جاهدة باستمرار للتخفيف عن كاهل المواطن.

وأشار الوفد القيادي، إلى تضحيات عائلة شراب، وما قدّمته على امتداد تاريخ شعبنا وقضيتنا الشهداء والأسرى والجرحى، مشيداً بدور العائلة في دعم السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

بدورهم رحب وجهاء عائلة شراب، بوفد حركة حماس الزائر، مشيدين بدورها الكبير في متابعة حيثيات الحادث منذ اللحظات الأولى لوقوعه، والعمل على معالجة الحدث وانهائه.

وأوضحوا، أن وسائل التواصل الاجتماعي عملت على تضخيم القضية وكانت أرضًا خصبة للاشاعات وتحريف الحقيقة.

وأكد وجهاء العائلة، أنّ القضية انتهت على إثر زيارة وفد قيادة حماس، مؤكدين أن "الحدث كان عرضيًا حاول البعض استغلاله لكننا استطعنا بحكمة العقلاء غلق الأبواب في وجوه المتربصين".











