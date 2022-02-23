مقطع فيديو يُظهر تسلل شبان شرق غزة وإحراق آلية للاحتلال

أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تعرض لأول مرة عملية إحراق آلية للاحتلال شرق غزة، في 9 فبراير 2022 وتحديدا شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وبدأ الفيديو بلقطات تُظهر بعضا من معاناة سكان قطاع غزة المحاصرين منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، على وقع موسيقى متوترة.

كما أظهرت المقاطع مشاهد لمنازل المواطنين المدمرة نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على سكان القطاع، ومشاهد من المشافي التي تعاني نقص المعدات والإمكانات الطبية.

والنصف الثاني من مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 40 ثانية، تضمن مشاهد لتسلل شبان من قطاع غزة إلى الداخل المحتل واجتياز حواجز الاحتلال الإلكترونية، ثم إشعال النيران في آلية لجيش الاحتلال، وانسحابهم بسلام، الأمر الذي أدى إلى إحراق الآلية وحدوث انفجار فيها.

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المصدر / فلسطين أون لاين