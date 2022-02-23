"الوفاء" تحتفل بالأعياد الوطنية للكويت

أحيت جمعية الوفاء الخيرية، مساء اليوم، ذكرى العيد الوطني الكويتي الـ61 وعيد التحرير الـ31، خلال حفل أقامته في مدينة غزة.

وحضر الحفل لفيف من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية وعدد من مدراء مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء، م. أحمد أبوراس، في كلمة بالاحتفال "نحتفل اليوم بأعياد الكويت عرفاناً لدولةٍ شقيقة كريمة كانت دومًا السّباقة لتقديم يد العون بأصالة النخوة العربية".

وتابع "منذ اللحظات الأولى لانتهاء العدوان الأخير على شعبنا بغزة، أطلقت الكويت فزعتها الكبرى لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه، لذلك كل عام والكويت إمارةً وشعبًا بخير وأمن وأمان"، موجهًا التحايا والتبريكات لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف أبوراس، "نسجل فخرنا ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأشقاء الكويتيين والمؤسسات الداعمة والمساندة على مدار الأعوام السابقة لأنشطة جمعية الوفاء الخيرية؛ واسنادها في تحقيق رسالتها برعاية المسنين، وتأهيل المرضى والمصابين؛ وسنبقى دوما من حافظي الجميل".

وتخلل الحفل فقرات فنية من الفلكلور الوطني الكويتي والفلكلور الفلسطيني، وبث خلال الحفل كلمة سفير الكويت بالأردن، د. عزيز الريحاني، والتي شكر فيها المظاهر الاحتفالية التي تُقام بغزة إحياءً لذكرى الأعياد الوطنية الكويتية.

وفي ختام الحفل افتتحت جمعية الوفاء جدارية، جسدت قلعة البهيتة الكويتية وهي أحد أبرز معالم دولة الكويت الشقيقة.

















المصدر / فلسطين أون لاين