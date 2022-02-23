أبو مذكور يكشف تفاصيل تكلفة رحلة العمرة للموسم الجاري

غزة - جمال غيث

أعلن رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة عوض أبو مذكور، أن تكلفة رحلة العمرة للموسم الحالي 1270 دينارًا أردنيًا.

وقال أبو مذكور لصحيفة "فلسطين": "تم التوافق مع الجانب المصري والسعودي على تسيير رحلات عمرة للمواطنين في قطاع غزة وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مارس القادم وحتى منتصف رمضان المبارك بواقع فوج كل اسبوع".

وثمن أبو مذكور جهود وزارة الأوقاف وإدارة معبر رفح المصري والفلسطيني على جهودهم بالسماح لسفر معتمري القطاع وكل من ساهم في تذليل العقبات للمعتمرين وتيسير أمور سفرهم.

وعن برنامج الرحلة، ذكر أبو مذكور، أن برنامج الرحلة 15 يوم و 14 ليلة وهي على النحو التالي، السفر من معبر رفح الفلسطيني إلى مطار القاهرة الدولي، ثم الاقلاع من مطار القاهرة الدولي والهبوط في مطار المدينة المنورة، و"الحجر المؤسسي لمدة 4 ليالي و 5 أيام مع عمل فحص PCR في المدينة المنورة مرتين وقت الوصول وقبل المغادرة من الحجر المؤسسي وهو شامل الاقامة والاعاشة، والذهاب إلى مكة المكرمة مرورا بابارعلى للإحرام".

وقال: "سيتم الإقامة في مكة المكرمة لمدة 9 أيام لأداء مناسك العمرة والإقامة في غرف رباعية مع تقديم وجبتي طعام يوميا، وعمل مزرات في مكة المكرمة".

وأردف: "بعد انتهاء فترة مكة المكرمة سيتم الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة ليلتين وذلك لزيارة قبر الرسول (صلى الله عليه وسلم) والصلاة في الروضة الشريفة والحرم النبوي وزيارة مزرات في المدينة المنورة، ثم التوجه إلى مطار المدينة والعودة إلى القطاع".

وبيين أن ذلك سيتم بحسب تعليمات المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن سعر البرنامج يشمل برنامج الرحلة كاملا من معبر رفح حتى العودة إلى معبر رفح دون رسوم المعبر الفلسطيني ولأول ثلاث رحلات من شهر شعبان هو (1270 دينار أردني).

وعن المبالغ المدفوعة بين أبو مذكور، أن رسوم التأشيرة وخدمات أرضية ونقل داخل المملكة 170دينار، وتبلغ قيمة النقل البري من رفح حتى مطار القاهرة ذهاباً وإيابا شاملة رسوم المعابر والنقل والعفش 520 دولار، 369 دينار، وتذكرة الطائرة مبلغ 470 دولار، 334دينار.

وتبلغ قيمة سكن مكة المكرمة والمدينة المنورة10 أيام65 دينار، كما ويبلغ رسوم الحجر الصحي في المدينة شامل فحص PCR خمس أيام 140 دينار، والاعاشات ووجبات 50 دينار، ورسوم وزارة الأوقاف 5 دنانير، وبدل اتعاب شركة الحج رسوم نقل المعتمر إلى المعبر 80 دينار، في ما تبلغ تكلفه رسوم نقل المعتمرين الى المعبر6 دنانير.

وعن رسوم جمعية أصحاب الشركات 5 دنانير، ورسوم اداري شركة الحج والعمرة15 دينار، ورسوم PCR عودة 16 دينار، فينا تبلغ مصارف الطوارئ 15 دينار، وفق أبو مذكور، الذي بين أنه سيتم رجاع قيمة رسوم PCR للمعتمر، حال عدم دفعها في المملكة.