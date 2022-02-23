شرطة المباحث تُوقف مُطلقًا للنار خلال شجار عائلي بخان يونس

أوقفت شرطة المباحث العامة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مواطنًا أطلق النار في الهواء من سلاح "كلاشنكوف" خلال شجارٍ عائلي.

وأوضحت المباحث العامة أن فرعها في مركز شرطة معن وجورت اللوت، تلقى بلاغًا حول وجود إطلاق نار خلال مشكلة عائلية في منطقة الاختصاص، وعلى الفور باشر قسم المباحث المختص بإجراءات البحث والتحري، حيث تم الاشتباه بالمدعو "م. أ".

وأشارت المباحث إلى أنه وعلى إثر ذلك جرى توقيف المشتبه به بإطلاق النار واستجوابه حسب الأصول القانونية ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة.

وذكرت المباحث أنه وبالتحقيق مع المذكور، اعترف بواقعة إطلاق النار، وعليه تمت إحالة القضية والسلاح المضبوط إلى النيابة العامة حسب الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن المباحث العامة تتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحق مطلقي النار، وتُحيل المخالفين إلى النيابة العامة، من أجل إحكام الضبط والسيطرة وتحقيق الردع العام لكافة المستهترين بأرواح المواطنين، وذلك حرصًا على السلم الأهلي والمجتمعي.

المصدر / فلسطين أون لاين