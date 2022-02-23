"حماس" بلبنان تدعو إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم

دعت دائرة العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، إلى "أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم، في المخيمات والتجمعات الفلسطينية يوم الجمعة القادم".

وبحسب بيان، للحركة، اليوم الأربعاء، فإن وفد من "حماس" جال أرجاء مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت، والتقى رابطة أهالي مجد الكروم، ورابطة أهالي الياجور، وجمعية الولاء للتنمية واللقاء اللبناني الفلسطيني، وعددا من وجهاء المخيم.

وقال مسؤول الروابط في دائرة العمل الجماهيري، أبو أحمد فضل، إن "معالجة الأوضاع الصعبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تحتاج إلى تضافر الجهود السياسية والاجتماعية، وجهود الفصائل، ووكالة الأونروا، والمؤسسات والروابط الاجتماعية"

وتناول دور "حماس الشامل في تنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية"، وشدّد على "الوحدة الوطنية وحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، ومواجهة الفتن الداخلية، والتعاون للتخفيف من معاناة اللاجئين".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف، يتوزعون على 12 مخيما.

المصدر / فلسطين أون لاين