19 وفاة و2042 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 19 حالة وفاة و2042 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 3823 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن 6 حالات وفاة سُجلت في قطاع غزة، وحالتان في مدينة القدس، وحالة في الخليل وحالتان في جنين، و4 في رام الله والبيرة و3 الات في طولكرم وحالة في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 54، طوباس 14، قلقيلية 17، ضواحي القدس 15، سلفيت 14، جنين 49، بيت لحم 39، رام الله والبيرة 77، الخليل 68، نابلس 53، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 789، مدينة القدس 850".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 68، طوباس 5، قلقيلية 51، ضواحي القدس 18، سلفيت 3، جنين 10، بيت لحم 36، رام الله والبيرة 140، الخليل 132، نابلس 90، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 2000، مدينة القدس 1250".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 227 مريضًا، بينهم 37 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين