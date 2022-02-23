وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تتحدث عن إجراءات ضد الاحتلال

هاجمت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، الاحتلال الإسرائيلي، وتحدثت عن انتهاكاته، والفصل العنصري الذي يمارسه ضد الفلسطينيين.

وقالت باندور، خلال كلمة بالبرلمان، إنها تأمل في أن تقوم الحكومة قريبا بإجراءات مباشرة مقترحة، ضد ممارسات الفصل العنصري الموثقة جدا ضد الفلسطينيين.

وتحدثت عن رفض بلادها انضمام الاحتلال إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، وقالت إن بلادها تملك علاقات مع (إسرائيل)، لكن هذا لا يعني أن يكون سببا لانضمام دولة لاتحادنا تمارس الاحتلال والاستعمار.

شاهد| وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور تتحدث عن إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفض بلادها انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب؛ بسبب انتهاكاته، والفصل العنصري الذي يمارسه ضد الفلسطينيين pic.twitter.com/0Rky2izjWo — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 23, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين