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بالفيديو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تتحدث عن إجراءات ضد الاحتلال

23 فبراير 2022 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور

هاجمت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، الاحتلال الإسرائيلي، وتحدثت عن انتهاكاته، والفصل العنصري الذي يمارسه ضد الفلسطينيين.

وقالت باندور، خلال كلمة بالبرلمان، إنها تأمل في أن تقوم الحكومة قريبا بإجراءات مباشرة مقترحة، ضد ممارسات الفصل العنصري الموثقة جدا ضد الفلسطينيين.

وتحدثت عن رفض بلادها انضمام الاحتلال إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، وقالت إن بلادها تملك علاقات مع (إسرائيل)، لكن هذا لا يعني أن يكون سببا لانضمام دولة لاتحادنا تمارس الاحتلال والاستعمار.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جنوب أفريقيا #ناليدي باندور

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