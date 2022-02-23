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أوكرانيا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا "فورا"

23 فبراير 2022 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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العاصمة الأوكرانية كييف

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، مواطنيها بمغادرة روسيا "فورا" خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "توصي المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك عليهم المغادرة فورا".

وفي السياق، أصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط، بعدما أوعزت روسيا لقواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق البلاد.

وقالت القوات البرية الأوكرانية، في رسالة على فيسبوك: "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما".

وأشارت إلى أن الدعوات "ستبدأ اليوم والحد الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #الأزمة الأوكرانية الروسية

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