التوتر يهدد استقرار الائتلاف الحاكم لدى الاحتلال

ما زال التوتر يخيم على الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي بفعل الخلافات بين بيني غانتس وزير الحرب، وزعيم حزب "أزرق- أبيض" مع باقي أركان الحكومة بشأن مشاريع قوانين كان من المفترض أن يتم تمريرها في "الكنيست".

وبحسب هيئة البث العبرية العامة الناطقة بالعربية، فإن غانتس ما زال يتشبث بموقفه ويقاطع مع أعضاء حزبه في "الكنيست "عمليات التصويت على أي من مشاريع القوانين، بسبب مشروع قانون "رفع معاشات التقاعد لعناصر الأمن".

ووفقًا للهيئةـ، فإنه لا يلوح في الأفق أية بادرة لحل الأزمة المتعلقة بمشروع قانون “المواطنة/ لم الشمل”.

وبحسب مصادر عبرية فإن "غانتس" يغضب بشكل خاص على وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال وزعيمة "حزب العمل" ميراف ميخائيلي التي تعارض رفع المعاشات.

وتوقعت المصادر ذاتها أن موقف ميخائيلي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي وعودة الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، مشيرةً إلى أن معظم الأحزاب المشاركة في الائتلاف أدركت أهمية الموضوع في الحفاظ على (أمن الدولة)، إلا أن ميخائيلي تصر على موقفها المتعنت.

المصدر / صحيفة القدس