37 حالة وفاة بـ"كورونا" لدى الاحتلال خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 37 حالة وفاة و12101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ، وذلك بعد إجراء فحص 84233 عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس حيث أظهرت النتائج أنّ نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 14.37%.

وقالت "الصحة الإسرائيلية"، في موجز تقريرها اليومي: "إنّه منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، سجلت 1610 إصابات جديدة بالفيروس"، مُشيرةً إلأى أنّ إجمالي الإصابات النشطة بلغت 110205، في مؤشر لاستمرار التراجع بالإصابات.

وأشارت إلى أنّ الإجمالي التراكمي للمصابين منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في "إسرائيل" في آذار/مارس 2020، حوالي 3583925 إصابة، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 10040 حالة وفاة.

وأوضحت أنّه يوجد في مستشفيات الاحتلال 1539 مصاباً، بينهم 693 مصاباً بحالة خطيرة و278 مصابة بحالة خطيرة جداً، بينما تم ربط 240 مصاباً بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 153 مصاباً بالمتوسطة، و641 مصاباً بالطفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين