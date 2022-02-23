قوات الاحتلال تتوغل جنوب قطاع غزة وتستهدف المزارعين

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود، جنوبي قطاع غزة، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين.



وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من الآليات الاحتلال، توغلت شرقي بلدة الفخاري جنوبي القطاع، وشرعت بأعمال تجريف في أراضي المواطنين".



و ترافق هذا التوغل مع إطلاق قوات الاحتلال، النار تجاه المزارعين الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء التصعيد الأخير الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين