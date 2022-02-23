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شرّد 40 فلسطينياً.. الاحتلال يهدم أربعة مساكن جنوب الخليل

23 فبراير 2022 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مساكن، في قرية شعب البطم شرق يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور: إن "قوات الاحتلال هدمت أربعة مساكن من الطوب والصفيح في قرية شعب البطم شرق يطا، تعود ملكيتها للمواطنين: محمد احمد جبارين وشقيقه يوسف، وعثمان محمد جبارين، وخالد خليل جابر جبارين".

وأضاف: أن "المساكن تأوي ما يقارب 40 فردا اصبحوا في العراء"، مشيرا إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة "افيجال" المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

وناشد العمور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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