الاحتلال يعرقل وصول طلبة لمدارسهم قضاء نابلس

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، وصول طلبة فلسطينيين إلى مدارسهم في قرية "اللبّن الشرقية" جنوبي نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة).



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل قرية "اللبّن الشرقية" وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بذريعة تأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة.



ويعيش طلبة مدرسة "اللُّبَّن الشرقية ـ الساوية للبنين"، الواقعة على الطريق العام بين مدينتي رام الله ونابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، معاناة يومية بسبب جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث يتعرضون بشكل يومي لمضايقات واعتداءات الجيش الذي يتواجد بشكل دائم في محيط المدرسة.



يشار إلى أن المدرسة تخدم ثلاث بلدات، هي "اللبن الشرقية، وعموريا، والساوية"، وتتبع محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، وتضم 600 طالب.

المصدر / فلسطين أون لاين