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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

23 فبراير 2022 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعاتٍ متتالية من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

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