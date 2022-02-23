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غزة: 6 وفيات و789 إصابة جديدة بـ"كورونا"

23 فبراير 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة و789 إصابة جديدة بفيروس "كورونا، و2000 حالة تعافٍ، وذلك بعد إجراء 2416 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة، في موجز تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في القطاع: "إنّ إجمالي تراكمي للمصابين 243827 إصابة، بينما إجمالي الحالات النشطة 22425 حالة وإجمالي المتعافين 219508 حالة.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الوفيات وصلت لـ 1894 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 154 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.

وأوضحت أنّ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 639743 .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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