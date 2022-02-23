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إضراب شامل يعم بيت لحم حدادًا على روح الشهيد الطفل "شحادة"

23 فبراير 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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وكالات

عم الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، حدادًا على روح الشهيد الطفل محمد شحادة (14 عاما)، من بلدة الخضر، وذلك تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة.

وكان صلاح قد استشهد مساء أمس، في المنطقة الغربية لبلدة الخضر "باكوش" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى استشهاده.

وتشهد قرية الخضر مواجهات متكررة إثر اقتحامات قوات الاحتلال لشوارع القرية ومداخلها، حيث تتحول القرية لنقطة مواجهة ساخنة في وجه الاحتلال.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في شهر يناير الماضي.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (5) فلسطينيين، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة، ورصد (623) عملاً مقاوماً.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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