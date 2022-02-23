الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة في الضفة الغربية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 13 مواطنًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأنّ قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلًّا من: حمزة بسام جوابرة، وماهر شعبان الراعي، ويوسف وليد شعبان الراعي، وحمزة محمد عبد الرحمن جوابرة، وعمار محمود جوابرة، وإحسان بنات ونجله آدم، ومحمد طافش ونجله حسام، وكامل إبراهيم ابو هشهش، كما اقتحمت بلدة حلحول واعتقلت: محمد بدر محمد زماعرة ونجليه بدر وعز.

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرًا محرّرًا من بلدة جبع، جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إسلام نزيه أبو عون، بعد أن اقتحمت البلدة وداهمت منزله.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطقَ متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين