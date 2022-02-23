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وظيفة شاغرة في شركة مرسال

23 فبراير 2022 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال تعلن فيه عن حاجتها لموظف بوظيفة محاسب

- المسمى الوظيفي: محاسب/ة

- مكان العمل: غزة

المهام المطلوبة:

1.متابعة ومراجعة حسابات البنوك الشهرية والتسويات البنكيه يومياً.

2.الإشراف على الدفاتر المحاسبية والسجلات والنماذج المطلوبة لضبط النظام المحاسبي بالشركة.

3.متابعة حسابات الذمم الدائنة وجدولة الدفعات والشيكات الصادرة ومتابعته على النظام.

4.اعداد كافة التسويات المحاسبية قبل إعداد القوائم المالية والحسابات الختامية.  

5.إجادة التعامل مع البرامج الحسابية مثل الأصيل الذهبي وغيرها. 

6.مهارة عالية في استخدام برامج ( Microsoft Office )وخاصة برنامجي (word, excel).

المؤهلات المطلوبة:

1.أن يكون حاصل على درجة علمية ( بكالوريوس) في تخصص المحاسبة او ما يعادله.

2.مهارات عالية في الاتصال والتواصل   

3.امتلاك القدرة الذاتية على التطوير والابداع

4.مهارات كتابة التقرير

شروط التقديم: 

1.التقديم لكلا الجنسين 

2.لايتجاوز عمر المتقدم/المتقدمة 30 سنة 

3.أن يكون المتقدم من سكان قطاع غزة فقط 

4.خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل

آلية تقديم الطلب: 

- يتم استقبال الطلبات على الرابط التالي :

 https://forms.gle/2ydRwQGUznqci7Hx6

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ  24/2/2022

- ملاحظة: التقديم عبر الرابط فقط ولن يتم استقبال أي طلب ورقي.

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