مطلوب أخصائي تسويق للعمل في جمعية تعاونية

تقوم الجمعية الزراعية بيت حانون بالشراكة مع جمعية خان يونس التعاونية الزراعية بتنفيذ أنشطة تسويقية متعلقة بالمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان الامنة وذلك ضمن مشروع "بناء قدرة المجتمع من خلال تحسين سُبل العيش والامن الغذائي و نظام الزراعة الآمنة "- المرحلة الخامسة والذي تنفذه مؤسسة “SIF” مع الشريك المحلي جامعة الأزهر- غزة والذي يهدف إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية من خلال تدخلات سبل العيش المستدامة في الزراعة الآمنة.

اخصائي التسويق يسعى جاهدا لتحقيق اهداف المشروع التسويقية و مسئول عن تحديد حاجيات ورغبات العملاء وتحديد الأسواق وشرائح المستفيدين المستهدفة وإدارة العلاقات مع المنتجين والمسوقين ونقاط البيع بالتنسيق مع الجمعيتبن التعاونيتين بالاضافة للتنسيق والتعاون مع فريق المشروع من جامعة الازهر ، وهو مسئول ايضا عن جميع البيانات حول المنافسين ووضع الخطط والاستراتجيات التسويقية المناسبة لتسويق المنتجات الامنة من الخضار ومشتقات الالبان في الأسواق المستهدفة سواء محلية او خارجية والمشاركة في بناء العلاقات مع شركاء التسويق المحتملين

- طبيعة الدوام : يكون عدد أيام الدوام هي 6 أيام أسبوعيا

- المسمى الوظيفي: اخصائي تسويق

- المسئول المباشر اداريا: المدير التنفيذي لجمعية بيت حانون التعاونية الزراعية وبالتنسيق مع المدير التنفيذي لجمعية خانيونس التعاونية الزراعية

- مدة العمل:3-4 شهور

- طبيعة الدوام : يكون عدد أيام الدوام هي 6 أيام أسبوعيا, ثلاثة أيام في جمعية بيت حانون والتي سوف تكون مسئولة عن تسويق المحاصيل والمنتجات الخاصة بمزارعي غزة والشمال. وثلاثة أيام دوام في جمعية خان يونس والتي سوف تكون مسئولة عن تسويق المحاصيل والمنتجات الخاصة بمزارعي مناطق الوسطى و خان يونس.

المهام والمسؤوليات:

- اعداد وتنفيذ المخطط التسويقي الخاص بتسويق المحاصيل الامنة للخضار ومنتجات الالبان

- إجراء تقييم وتحليل للسوق ، باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لاكتساب الأفكار لتشكيل استراتيجية التسويق واعداد خطة تسويقية واضحة للمنتجات الأمنة من أجل تحديد متطلبات السوق الحالية والمستقبلية

- اجراء تقييم لاحتياجات التسويق للمنتجات الامنة على مستوى محطات التعبئة والتغليف وتسليمها للجهة الممولة

- المشاركة في تقديم رؤى وأفكار لتطوير وتنفيذ حملات تسويقية إبداعية تزيد من الوعي بنهج الزراعة الأمنة ومنتجاتها.

- ادارة توريد وجمع المحاصيل من المزارعين لبيت التعبئة ومن ثم للزبائن حسب المواصفات المطلوبة.

- الرقابة على نظام توريد المنتجات الامنة قبل توريدها للزبائن/منافذ البيع بالتنسيق مع مسئول اللوجستيات في الجمعية وفريق عمل المشروع من جامعة الازهر.

- متابعة عمل المسئول اللوجستي والتنسيق معه والاشراف على التوريد السليم والامن للمحاصيل من المزارع الى بيت التعبئة.

- العمل الدائم على ايجاد قنوات تسويق جديدة و فرص تسويقية ممكنة وضمان تسويق جميع الكميات المخطط لها.

- المساهمة في تنفيذ وادارة حملات إعلانية وترويجية الكترونية باستخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebookو. Twitter

- إدارة محتوى الصفحات الخاصة بالتسويق والترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي.

- تقديم استشارات وخطط تطوير لتسويق المحاصيل الامنة بناءا على التغذية الراجعة من الزبائن.

- حضور الاجتماعات المنتظمة مع المزارعين والجهة الممولة SIF.

- الاجتماع مع لجنة تمثيل المزارعين لتحديد الاسعار, ومتابعة الدفعات النقدية المحصلة من التجار والدفعات المستحقة للمزارعين.

- تحديد أحجام العبوات وألوانها وأشكالها وما هو احتياج السوق ورغبة المستهلكين .

- تحديد فاعلية أو ربحية منافذ التوزيع المتاحة للسلع المطروحة واختيار الأنسب منها.

- رفع التقارير بشكل دوري إلى الجهة الممولة SIF وذلك حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجمعيات بهذا الخصوص.

- متابعة تقارير المشتريات والمبيعات للمنتجات الامنة

- المشاركة بالفعاليات والنشاطات المتعلقة بالنشاط التسويقي للمنتجات الامنة

الخبرات والمؤهلات المطلوبة :

- بكالوريس إدارة أعمال أو التسويق أو أي تخصص ذو علاقة بمجال التسويق الزراعي.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في اعداد و تنفيذ و متابعة الخطط التسويقية، و التسويق الزراعي.

- أن يكون لديه معرفة واضحة بالقطاع الزراعي و التحديات في مجال تسويق المنتجات الزراعية.

- الخبرة في ادارة حسابات المبيعات و ملفات الزبائن.

- قدرات في إعداد الدراسات والأبحاث التسويقية وتحليل البيانات

- مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل و القدرة على كتابة وصياغة التقارير.

- تجربة التخطيط وقيادة المبادرات.

- القدرة على التعامل والتواصل مع الزبائن والمزارعين شفهيا وكتابيا.

- القدرة على استخدام الحاسوب والبرامج الاساسية و برامج Microsoft office

- العمل الجماعي والقدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على الإقناع, والابتكار واتخاذ القرارات المناسبة.

- المام جيد باللغة الإنجليزية قراءة وكتابة

طريقة التسجيل :

- على من يجد في نفسه الكفاءة ارسال سيرة ذاتية محدثة تتضمن الخبرات والمعلومات الشخصية والمهارات ورسالة تغطية على الايميل الخاص بالجمعية الزراعية بيت حانون [email protected] والإشارة إلى الوظيفة في خانة الموضوع .

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 28/2/2022