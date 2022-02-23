"الأعلى للرياضة" يدعم الأندية والاتحادات بقيمة 300 ألف دولار

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، عن قيمة المنحة المالية التي ستُقدّم دعمًا للأندية والاتحادات الرياضية مع انطلاق الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وأوضح هنية أنّ الجهود التي قام بها أثمرت عن زيادة في قيمة المنحة المالية التي تقدم سنويًّا مع انطلاق الموسم الرياضي القادم لتصبح 300 ألف دولار .

وأكد هنية أنّ سياسة دعم الأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الرياضي بشكل عام هي أولوية ضمن برامج المجلس الأعلى التي تُقدّم لخدمة الرياضة الفلسطينية والرُّقي بها نحو المزيد من التقدّم وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أنّ الجهود المبذولة ستُساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأندية وتُساند مجالس الإدارة في تلبية جزءٍ كبيرٍ من الاحتياجات الأساسية لاستمرار النشاط الرياضي.

يُذكر أنّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة قدّم على مدار العامين الماضيين ما يُقارب مليوني دولار لدعم الأندية بشكلٍ مباشرٍ بالإضافة للمُكافآت الخاصة بالبطولات ومساعداتٍ أُخرى في أزمة "كورونا" وفي المناسبات والأعياد.

المصدر / فلسطين أون لاين