مطلوب صيدلي للعمل في صيدلية بغزة

تعلن صيدلية أصدقاء الصبرة عن حاجتها لصيدلي/ مساعد صيدلي للعمل في الصيدلية (فترة مسائية كدوام جزئي) .
شروط التسجيل
- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في الصيدلة.
- حاصل على رخصة المزاولة.
- يفضل من لديه خبرة.
- سكان مدينة غزة.
- الراتب مجزي وحسب الكفاءة.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية مع ذكر اثنين من المعرفين وصورة شخصية للمتقدمة على ايميل الصيدليةالتالي :
- ينتهي التسجيل مساء يوم السبت الموافق 26/2/2022م.
- العنوان : مدينة غزة - شارع الثلاثيني - بجانب شركة الكهرباء - مركز دار الحكمة الطبي.