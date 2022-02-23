مطلوب صيدلي للعمل في صيدلية بغزة

تعلن صيدلية أصدقاء الصبرة عن حاجتها لصيدلي/ مساعد صيدلي للعمل في الصيدلية (فترة مسائية كدوام جزئي) .

شروط التسجيل

- حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في الصيدلة.

- حاصل على رخصة المزاولة.

- يفضل من لديه خبرة.

- سكان مدينة غزة.

- الراتب مجزي وحسب الكفاءة.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة إرسال السيرة الذاتية مع ذكر اثنين من المعرفين وصورة شخصية للمتقدمة على ايميل الصيدليةالتالي :

[email protected]

- ينتهي التسجيل مساء يوم السبت الموافق 26/2/2022م.

- العنوان : مدينة غزة - شارع الثلاثيني - بجانب شركة الكهرباء - مركز دار الحكمة الطبي.