فلسطينيون: "المناخ لا يتغير.. رئيس الوزراء إلّي بتغير"

غزة/ محمد حجازي:

قوبل قرار رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، بتعيين جميل المطور مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون تغير المناخ والبيئة، بسخرية فلسطينية واسعة.

وسخر نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرار "اشتية"، واتخذه البعض فرصة للتندر من قرارات الأخير.

وأعلن مكتب اشتية، مساء أول من أمس، عن تعيين المطور مستشاراً لرئيس الوزراء لشؤون تغير المناخ والبيئة في الأراضي الفلسطينية.

وعلق الصحفي فادي العاروري عبر صفحته في "فيسبوك": "الحمد لله هو اللي كان ناقص البلد مستشار تغير المناخ، لأنه البلد مناخ خليجي في الغلاء".

وتهكم الناشط صالح حماد عبر صفحته في "فيسبوك"، قائلا: "بلكي (يمكن) يقدر يساعدنا في موضوع تبديل موسم الشتوية للصيفية"، مضيفا: "لازم نعرف شو بشتغل بالزبط!".

وكتب الناشط محمد أبو لمار عبر صفحته في "فيسبوك"، "نهنئ أنفسنا ونهنئ المواطنين بأن مناخ فلسطين سيتحسن بإذن رب العالمين".

وسخر الناشط "أبو صهيب": "أصلاً مناخ فلسطين عمره ما تغير.. اللي تغير الرئيس والوزراء والمدراء".

وقال الناشط عبد الرحمن الكحلوت عبر حسابه في "فيسبوك": "اشتية معين مستشار لتغير المناخ، يبدو بدهم يحولوا مناخ فلسطين من معتدل لصحراوي" وختم تعليقه: "معقول هناك صفقة (أبل) بدهم يبيعوها".

وسخرت الناشطة سعاد عبر صفحتها في "تويتر" من القرار، وقالت: "فرصة نأخذ تهدئة من الصيف"، فيما كتب الناشط أحمد سرداح في "تويتر": "اشتية حكوله المناخ السياسي في البلد مش مستقر، راح عين مستشار لشؤون تغيير المناخ".

وعلق الناشط نبيل الفلسطيني على حسابه في "تويتر": "احنا عايشين في سويسرا يا جماعة، هاي السلطة مش شايفة حدا وعايشة في كوكب ثاني".

وفي تغريدة للناشط محمد الهمص عبر حسابه في "تويتر" كتب: "تعيين جميل مطور مستشاراً لرئيس الوزراء محمد اشتية لشؤون تغير المناخ، اه والله هي يلي كان ناقصنا".