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حماس: دماء الفتى محمد شحادة لن تذهب هدراً

22 فبراير 2022 . الساعة 23:20 بتوقيت القدس
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شهيد بيت لحم

قالت حركة حماس إن جريمة قتل الفتى محمد شحادة بدم بارد، وبالرّصاص الحيّ، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ثمَّ اختطافه، تؤكّد مجدداً وحشية الاحتلال وساديته وإرهابه ضدّ الأطفال والأبرياء العزّل من أبناء شعبنا.

 وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن دماء شحادة ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال وقادته المجرمين، وشعلة ستزهر ثورة وانتفاضة في وجه العدو حتى التحرير والعودة. 

ودعت الحركة، جماهير شعبنا وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة، إلى مواصلة تصعيد المواجهة مع الاحتلال، وتجديد الاشتباك معه بكافة السبل المتاحة، دفاعاً عن أطفالنا وأرضنا ومقدساتنا حتّى زوال الاحتلال

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #حماس #الضفة

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