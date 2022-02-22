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حمادة: الاحتلال لن يجني من مخططاته التهويدية بالقدس سوى الخيبة

22 فبراير 2022 . الساعة 22:30 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض مخططاته التهويدية الخبيثة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، لن يجني منها إلا الخيبة.

وأكد حمادة أن القدس مدينة عربية فلسطينية، والمسجد الأقصى للمسلمين "وما خلا ذلك باطل".

واستذكر حمادة الذكرى السنوية الثالثة لفتح المقدسيين لمصلى باب الرحمة بعد إغلاق دام 16 عاما، مؤكدا أن شعبنا سيواصل صموده ومقاومته.

ونوه بأن جنبات المسجد الأقصى تتنفس اليوم عبق ذكرى صمودٍ جديد، يوم أن كسر الصامدون في القدس أقفال الصهاينة عن مصلى باب الرحمة، وطبعوا عميقاً في وعيّ المحتل "هذا المسجد وكل مصلياته لنا ولن يصلي فيها غيرنا".

وأضاف حمادة: انكفأ العدو وهو يضمر هجمة جديدة، وأهل القدس يعدونه بصمود أعظم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس

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