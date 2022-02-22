مصدر فلسطيني: ماجد فرج طلب من قطر تأجيل حلقة "ما خفي أعظم"

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن جهود كبيرة بذلتها السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، من أجل تأجيل بث حلقة برنامج" ما خفي أعظم"، الذي يقدمه الإعلامي تامي المسحال عبر قناة الجزيرة القطرية يوم الجمعة المقبل، والتي تسلط الضوء على تفاصيل حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.

ومن المقرر أن تسلط الحلقة الضوء على حادثة اغتيال الناشط بنات، من قبل عناصر تابعة لأجهزة أمن السلطة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 24 يونيو 2021 الماضي.

وأعلن المصدر لموقع دار الحياة ، أن مدير جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، طلب من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التدخل العاجل من أجل الضغط على قناة "الجزيرة" لتأجيل بث الحلقة أو تخفيف حدتها.

بدوره، رفض وزير الخارجية القطري طلب ماجد فرج، مؤكدا أن المؤسسة الرسمية القطرية لا تتدخل بالسياسة التحريرية لقناة "الجزيرة".

وبيّن المصدر، أن قادة أجهزة أمن السلطة في الضفة قد وجهوا العاملين في الأطر الإعلامية الرسمية للبدء في حملة مضادة لقناة "الجزيرة"، من أجل تخفيف حدة الحلقة التي ستعيد قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات إلى الواجهة مجددًا.

المصدر / موقع دار الحياة