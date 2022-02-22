استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، طفل بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة برام الله أن الشهيد هو الطفل محمد رزق شحادة 14 عاماً من بلدة الخضر.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في منطقة باكوش غربي بلدة الخضر، بين الشبان وقوات الاحتلال التي استهدفت المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال أصابت الطفل بالرصاص الحي قبل اعتقاله ومن ثم استشهاده، ومنعت طاقم إسعاف الهلال الاحمر من الوصول إليه.

وتقع قرية الخضر إلى الغرب من مدينة بيت لحم، وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات.

وتحاول سلطات الاحتلال السيطرة على الأراضي الصالحة للزراعة فيها من خلال إقامة جدار الفصل العنصري.

وصادرت قوات الاحتلال جزءاً من أراضيها وأقامت عليها مستوطنة "كفار عصيون" وهي كيبوتس أنشأ عام 1967 م على أرض مساحتها 4500 دونم ويقطنها 461 مستوطن، ومستوطنة "دانئيل" وهي قرية سكنية أنشأت عام 1983 م على أرض مساحتها 200 دونم.

وتشهد القرية مواجهات متكررة إثر اقتحامات قوات الاحتلال لشوارع القرية ومداخلها، حيث تتحول القرية لنقطة مواجهة ساخنة في وجه

المصدر / فلسطين أون لاين