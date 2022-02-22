فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الميزان": الاحتلال يحرم آلاف العمال الغزيين من حقوقهم الأساسية

البرلمان الروسي يمنح بوتين الإذن باستخدام القوة خارج البلاد

"الجهاد": سياسة فرض الأمر الواقع من فريق السلطة المتنفذ سيحبط مساعي تحقيق الوحدة

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

الأوقاف بغزة تعلن آخر التفاصيل المتعلقة بملف العمرة

الاحتلال يسلم 110 أوامر هدم في الطيرة بالداخل المحتل

الاحتلال يفرض عقوبات جماعية على أسرى "عوفر" و"نفحة"

لجنة الرقابة بالتشريعي: حريصون على تطوير القوانين والتشريعات

تقرير إعلامي: "فلسطين أون لاين" من المنصات الأعلى انتشاراً

أهالي الشيخ جراح يجبرون الاحتلال على تجميد تهجير عائلة سالم

إعلان تيك توك داخلي

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

22 فبراير 2022 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات الرابعة، والخامسة والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم  (2022/10) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8) اضغط هنا.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #معبر رفح #آلية السفر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة