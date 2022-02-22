بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات الرابعة، والخامسة والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/10) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8) اضغط هنا.

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين