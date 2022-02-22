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الاحتلال يسلم 110 أوامر هدم في الطيرة بالداخل المحتل

22 فبراير 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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خديجة فضيلة إحدى الفلسطينيات المهدد منزلها بالهدم في الطيرة

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 110 أوامر هدم، لأصحاب منازل ومحال تجارية في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث، داخل أراضي العام 1948.

وقالت بلدية الطيرة، إن من بين المباني المهددة بالهدم 46 منزلاً، و64 مصلحة تجارية بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة.

وقال أصحاب المنازل والمحال التجارية المهددة بالهدم، إنهم يواجهون منذ سنوات مخططاً لترحيلهم عن أراضيهم والاستيلاء عليها، تحت عدة ذرائع تحججت بها سلطات الاحتلال على مدار عقود للهيمنة على أراضيهم، منها تمرير خط الكهرباء فوقها، كما الاستيلاء على آلاف الدونمات لصالح إقامة شارع "عابر إسرائيل" وسكة القطار.

وترفض سلطات الاحتلال، إصدار تراخيص بناء لأهالي مدينة الطيرة، ما يدفعهم للبناء على أراضيهم الخاصة التي يمتلكونها منذ مئات السنين، وعلى الرغم من ذلك يواجهون مخططاً لاقتلاعهم.

وهدمت عشرات المباني بالمدينة في السنوات الأخيرة، وتستهدف اليوم 110 مبانٍ تلقى أصحابها أوامر هدم لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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