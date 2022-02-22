تقرير إعلامي: "فلسطين أون لاين" من المنصات الأعلى انتشاراً

صنف المركز الإعلامي الشبابي في تقريره السنوي لواقع الإعلام الرقمي في فلسطين لعام 2021، منصات "فلسطين أون لاين" النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين من المنصات الأعلى انتشاراً ومشاركة ووصولاً في فيسبوك وتويتر وواتساب وتلغرام.

ووفق ترتيب التقرير السنوي، الذي أطلقه المركز الشبابي اليوم الثلاثاء، بغزة، حظيت منصات "فلسطين أون لاين" على منصات واتساب، وتلغرام، الأعلى متابعة ومشاهدة.

وحضر مؤتمر الإطلاق عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث عبروا عن إشادتهم بالتقرير وفريق العمل.

وتناول التقرير عدة أقسام تهم الباحثين في مجال الإعلام الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، من إحصائيات وأرقام فلسطينية وعالمية حول استخدام منصات التواصل، بالإضافة إلى معلومات مهمة حول واقع المحتوى الفلسطيني، الذي يتعرض لزيادة ملحوظة في إجراءات التضييق والملاحقة.

كما استعرض التقرير نصائح وإرشادات حول الأمن السيبراني، ويورد معلومات للمهتمين حول أشكال المحتوى الرائج، والوسوم الأكثر تداولاً، وأبرز المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى أبرز الحسابات والصفحات الفلسطينية عبر منصات التواصل المختلفة.

وأكد رئيس المركز الشبابي الإعلامي إياد القرا، خلال كلمته في المؤتمر على دور الإعلام الرقمي وأهميته، باعتباره الفضاء الذي يجمع آراء الناس ولحظاتهم.

وأوضح القرا أن المركز استفاد من التفاعل الواسع مع تقريره للعام الماضي، وطور آليات عمله، وفق الملاحظات الواردة بذلك، وتابع المركز باهتمام المستحدثات في مجال منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً المرتبطة بفلسطين، التي شهدت عواصف سوشلجية سيطرت على منصات التواصل خلال العام.

وجاء ترتيب منصات التواصل الاجتماعي فلسطينيا وفق المركز الأعلى لفيسبوك، بنسبة 93%، ثم واتساب بنسبة 84 %، ثم يوتيوب بنسبة 83%، ثم انستغرام بنسبة 63%، ثم تيك توك بنسبة 28%، وفي المرتبة الأخيرة تويتر بنسبة 26%.

وحول ساعات ذروة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وفق التقرير جاءت أن 83.9% يستخدمون المنصات 3 مرات يوميا، و49.7% يقضون 3 ساعات فأكثر على المنصات خلال الجلسة الواحدة.

وكانت القضايا التي يفضلها الجمهور الفلسطيني كان أكثرها بنسبة 74.5%، قضايا سياسية، وكان ما نسبته 62% من الجمهور يعتقدون وجود تأثير لمنصات التواصل الاجتماعي في القضايا التي يتم طرحها.

ومن أبرز المواقع الإلكترونية التي يزورها الجمهور، دون ترتيب، إذاعة صوت الأقصى، بيت الصحافة الفلسطينية، تلفزيون الفجر، فلسطين أون لاين، تلفزيون فلسطين، دنيا الوطن، الرسالة للإعلام، سبق 24، سرايا القدس، قناة الأقصى، قناة القدس اليوم، قناة الكوفية، كتائب القسام، الجرمق، سما الإخبارية، المركز الشبابي الإعلامي، جريدة القدس، سند للأنباء، المركز الفلسطيني للإعلام، حركة حماس، شبكة أجيال الإذاعية، مصدر الإخبارية، حركة الجهاد الإسلامي، شبكة الراية الإعلامية، مؤسسة رواسي فلسطين، الخامسة للأنباء، شبكة القدس الإخبارية، موقع متراس، شو بدك من فلسطين، مفوضي الإعلام والثقافة، عرب 48، الهدهد، العربي الجديد، وكالة الرأي، عكا للشؤون الإسرائيلية، وكافة صفا، فلسطين الآن، وكالة شهاب، فلسطين اليوم، وكالة معا، وكالة وطن، قدس نت، وكالة وفا.

ورصد التقرير 1.594 انتهاكا لمنصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني خلال 2021، توزعت 50% على فيسبوك، و21.9% انستغرام، 13.8% تويتر، 11.1% تيك توك، 2.2% واتساب، 1.0% يويتوب.

وحول أبرز انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2021م، تجاه الوكالات والصفحات، كانت لوكالة شهاب، شبكة القسطل، شبكة قدس، ميدان القدس، قناة القدس اليوم الفضائية، قناة الأقصى الفضائية، pal+ عربي، المجد الأمني، نبض فلسطين، صحيفة الاستقلال، مش هيك، الشمطلي، قيامة فلسطين، شؤون اللاجئين الفلسطينيين، الكتلة الإسلامية، شبكة الشمال أون لاين، نساء من أجل فلسطين، قناة فلسطين اليوم، الاتجاه الديمقراطي، الرسالة، فلسطين لايف، الماجدات، وكذلك تقييد الوصول لعدد من صفحات فلسطين أون لاين.

وأبرز الحسابات الشخصية، ذو الفقار سويرجو، سعيد الطويل، محمود الشريف، محمد النزلي، إياد القرا، فايز السويطي، علاء قدوحة، طارق شمالي، فايز أبو شمالة، حسام الدجني، إبراهيم أبو صبحة، أحمد يوسف صالح، تامر سباعنة، نواف العامر، سمر حمد، محمود مرداوي، بهاء ياسين، حازم قاسم، محمد وشاح، وائل أبو عمر، عبد الحميد عبد العاطي، مهند أبو غوش.

واعتمد التقرير على منهجية علمية تراعي خصوصية منصات التواصل، والتركيز على القضايا التي أثيرت خلال عام 2021، إضافة إلى رصد النشاط الرقمي وأبرز الهشتاقات والأحداث الرقمية.

مدير عام صحيفة فلسطين رامي خريس: تصدّر منصات "فلسطين أون لاين" تعبير عن ثقة الجمهور بمحتوى الصحيفة ومنصاتها الرقمية



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المصدر / فلسطين أون لاين