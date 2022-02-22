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الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ54

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(53) يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين محاكم الاحتلال

22 فبراير 2022 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ(53) على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع الشهر الماضي موقفًا جماعيًّا، يتمثل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويتذرع الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يجدد للمعتقل الإداري الاعتقال أكثر من مرة مدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الأسرى الإداريين

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